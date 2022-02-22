Москва, 22 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Профильные комитеты Совфеда единогласно рекомендовали палате одобрить законы о ратификации соглашений России с ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

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Договоры подтверждают курс Российской Федерации на развитие всестороннего, рассчитанного на перспективу сотрудничества с ДНР и ЛНР, налаживание масштабного, многоуровневого взаимодействия.

Госдума приступила к обсуждению документов на пленарном заседании. После — их обсудит Совфед.