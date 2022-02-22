Волгоград, 22 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской независимых республик поддержали фронтовики, ветераны и патриотические силы Волгоградской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мамаев курган, Волгоград

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По словам председателя Волгоградской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, ветерана военной службы полковника в отставке Александра Струкова, ветераны города-героя были уверены, что такое решение будет принято.

«Ветераны мне давно говорили: они такое видели — и войну, и послевоенные годы, и трудности, всё пережили. А сейчас важно, чтобы нашим детям, внукам, правнукам мирное небо досталось и страна мирная. Мы — богатая страна, самодостаточная страна, мы всегда этим славились. Мы — россияне, мы — гостеприимный и хлебосольный народ, накормим, напоим, разместим, сделаем всё, что необходимо. А самое главное — мы покажем всем, кто бряцает оружием, что мы очень сильные, мощные, и лидер у нас самый авторитетный — наш президент. Я немного взволнован и несколько эмоционально говорю, но мы ждали этого решения, особенно когда пошли первые беженцы. Как же наш Сталинград может быть в стороне, конечно, мы внесём свою лепту, всё будет нормально, паниковать не стоит. Мы справимся, мы полны оптимизма и уверенности, что всё будет хорошо», — цитирует Александра Струкова «Волгоградская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область приняла первую организованную группу беженцев — в пунктах временного размещения Волжского и Волгограда разместили 433 человека.