Волгоградские ветераны поддержали признание независимости ЛНР и ДНР
Волгоград, 22 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской независимых республик поддержали фронтовики, ветераны и патриотические силы Волгоградской области.
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По словам председателя Волгоградской городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, ветерана военной службы полковника в отставке Александра Струкова, ветераны города-героя были уверены, что такое решение будет принято.
Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область приняла первую организованную группу беженцев — в пунктах временного размещения Волжского и Волгограда разместили 433 человека.