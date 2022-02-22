Цхинвал, 22 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик негативно восприняли в Грузии. Об этом говорится заявлении Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии, обнародованном 22 февраля на сайте организации.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

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«КГБ РЮО отмечает крайне негативную реакцию грузинской стороны, а также, действующих на её территории проамериканских общественных и политических организаций, на факт признания Россией суверенитета и независимости Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

В КГБ также отметили, что официальные грузинские власти проводят параллели между признанием суверенитета ДНР и ЛНР с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. В югоосетинском ведомстве отметили, что тогда решение Москвы позволило остановить «государственный терроризм» и «геноцид» осетинского народа с грузинской стороны.

«Всего с 1992 по 2008 год грузинской стороной было истреблено около 5 тысяч жителей РЮО, более 20 тысяч оказались беженцами, а оставшееся население Южной Осетии жило в состоянии перманентной гуманитарной катастрофы», — говорится в сообщении.

Авторы обращения поздравляют республики Донбасса с признанием независимости. Они также пожелали скорейшего восстановления мира в регионе.