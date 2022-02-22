Новосибирск, 22 февраля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. События после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) могут развиваться непредсказуемо. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Как мэр я считаю, что мы должны подумать — события могут развиваться непредсказуемо, вполне возможно, что к нам опять пойдут эшелоны, — где и как мы будем размещать беженцев. А мы помним, как это было в 2014 году: тогда не было пандемии, тогда в чем-то было даже проще, — сказал глава города. — Я далёк от ура-патриотизма. Нам будет очень трудно. Нам предстоит пережить очень непростые времена. Но мы должны понимать: обратной дороги нет. И другого пути нет! Мы встали на этот путь, и мы должны пройти его до конца. Пройти вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Новосибирска, сегодняшние события в мире скажутся на внутреннем укладе нашей жизни.