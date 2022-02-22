Мельбурн, Австралия, , 12:19 — REGNUM 25 февраля в 23:59 на территории Виктории (во втором по численности населения штате Австралии) будут отменены постановления местного правительства о переводе сотрудников на удаленный режим работы и масочном режиме в офисных помещениях. О послаблении антикоронавирусных ограничений 22 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули сообщил радостную весть утром того же дня в ходе пресс-конференции, указав в качестве причины отмены ковид-рестрикция выступает снижение числа госпитализаций людей с COVID-19 и увеличение числа ревакцинированных.

Таким образом, с 26 февраля в Виктории маски будут требоваться только в общественном транспорте, в такси и каршеринге, самолетах, в помещениях аэропортов и при посещении больниц или медицинских учреждений.

Некоторые работники по-прежнему будут обязаны носить маски. Это распространяется на занятых в сфере гостеприимства, розничной торговли, а также персонала судов и исправительных учреждений.