Канберра, 22 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. 22 февраля министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса, самого густонаселенного штата Австралии, сообщило о значительном скачке числа новых случаев заражения коронавирусом, так как за последние сутки оно почти удвоилось, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувший день в штате зарегистрировано 8752 новых случаев заражения коронавирусом: 6036 случаев были выявлены с помощью экспресс-тестов и 2716 — с помощью ПЦР-тестов. За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе от COVID-19 скончались еще четырнадцать человек.

В настоящее время в больницах штата находятся 1293 ковид-пациента. 71 человек с COVID-19 получает помощь реаниматологов.

Сутками ранее в штате было зарегистрировано 4916 новых случаев заражения коронавирусом. Как правило, число случаев падает после выходных, поскольку на тестирование приходит меньше людей.

В Новом Южном Уэльсе 51,7% местного населения прошли процедуру ревакцинации.