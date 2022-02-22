Канберра, , 14:36 — REGNUM Крупнейшей сети супермаркетов в Австралии пришлось понести расходы на сумму около 150 миллионов долларов в связи с пандемией коронавируса. Ритейлер понес существенные убытки поскольку из-за проблем с цепочками поставок, самоизоляции персонала и введения QR-кодов. Об этом 22 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Группа Coles, в которую также входят Liquorland и First Choice Liquor, 22 февраля отчиталась о своих результатах за последнее полугодие прошлого года. Как оказалось, потеря прибыли составила 2,2% или 549 миллионов долларов.

Несмотря на падение прибыли и резкое увеличение расходов из-за пандемии, группа сообщила о росте выручки от продаж на 1% до 20,6 млрд долларов.

Генеральный директор Coles Group Стивен Кейн указал в своем заявлении, что в настоящее время ритейлер смотрит в будущее, автоматизируя большую часть своей цепочки поставок, чтобы избежать дальнейших сбоев. Он также поблагодарил всех сотрудников за работу в непростые времена.