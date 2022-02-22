Канберра, 22 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Австралийский фондовый рынок завершил торги 22 февраля с понижением на один процент, так как инвесторы обеспокоены «возможным вторжением» России на Украину. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Rafael Matsunaga Биржа

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На момент закрытия торгов эталонный индекс S&P/ASX 200 снизился на 72,30 пункта, или на один процент, до 7161,30 пункта.

Эксперты полагают, что волнения на рынке вызваны решением России признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик, что усилило и без того чреватую напряженность. Больше всех на австралийской бирже потеряли ZIP Co (снижение на 9,71%), Flight Center Travel Group (снижение на 5,39%) и AMP (снижение на 4,39%).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, с лидерами ДНР и ЛНР были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Запад незамедлительно отреагировал, пообещав новые антироссийские санкции.