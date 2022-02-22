Канберра, 22 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. 22 февраля в австралийских СМИ появилась информация о том, что в связи с высоким риском для жизни сотрудников посольства Австралии, которые были эвакуированы из Киева во Львов, отправят с Украины в Польшу. В своем официальном заявлении министр иностранных Австралии Мэрис Пейн подтвердила данные сообщения, добавив, что часть дипломатов будет размещена в Румынии, передает телеканал Nine News.

The Official CTBTO Photostream Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн

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«Австралия солидарна с Украиной и продолжает призывать Россию прекратить и обратить вспять ее неспровоцированное нападение на ее демократического соседа», — говорится в заявлении Пейн.

Решение эвакуировать своих сотрудников из страны министр объяснила тем, что в Украине нарастает риск военного противостояния с Россией.

Ранее в Кремле заявляли, что никаких планов «вторжения» на Украину не существует.