Канберра, 22 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. 22 февраля, на следующий день после признания главой России Владимиром Путиным частей Украины, то есть ДНР и ЛНР в качестве отдельных государств, лидер оппозиции в Австралии Энтони Альбани осудил «агрессивные действия» Кремля, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом он объявил в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Ted86 Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

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«Мы знаем, что последуют последствия после заявлений, угроз и запугиваний такого рода, которые произошли. И мы призываем Россию отступить», — заявил лидер Лейбористской партии Энтони Альбаниз.

Журналисты отмечают, что в Канберре наблюдается политическое единение, проявляющееся в недвусмысленном осуждении «нарушающих международное право действий Кремля». Ранее с призывом России отменить решение о признании ЛДНР выступил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик.