Кишинёв, 22 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 8678 исследований выявили 1561 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 496 976 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 468 951 человека, в том числе 1639 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1495 пациентов с COVID-19, в том числе 97 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 136 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 19 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 231 заражение коронавирусом в результате проведения 3509 тестов. Врачи выписали за сутки 1229 человек, умерли 13 пациентов с COVID-19.