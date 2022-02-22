Канберра, 22 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 22 февраля в ходе пресс-конференции в недвусмысленных выражениях осудил признание Россией Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР и ЛНР) в качестве суверенных и независимых государств. Об этом сообщил телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Россия должна отступить», — заявил премьер-министр страны.

Моррисон также отметил «агрессивность» политики Москвы в отношения соседней Украины.

«России следует без всяких условий вернуться назад в свои собственные границы и перестать угрожать своим соседям. Мы видели это уже раньше, когда они искали любые возможности угрожать своим соседям», — добавил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. В связи с обращением главы ЛНР Леонида Пасечника глава государства также поручил Министерству обороны России обеспечить осуществление Вооружёнными силами РФ на территории ЛНР функции по поддержанию мира.