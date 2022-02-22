Луганск, 22 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Жители Луганской Народной Республики долгих восемь лет — в два раза дольше, чем советский народ победы в Великой Отечественной войне — ждали признания ЛНР. Об этом в своём обращении заявил глава республики Леонид Пасечник.

Lug-info.com Глава ЛНР Леонид Пасечник

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Он напомнил, что Россия «всегда протягивала руку помощи, помогала и спасала в самых сложных ситуациях». И на этот раз, когда обстановка на линии фронта накалилась до предела, а Киев возобновил массированные обстрелы по всей линии фронта, Москва услышала обращение руководства республик Донбасса и «приняла судьбоносное, историческое для всех нас решение — признать независимость и суверенитет народных республик».

При этом, по его словам, Россия «прекрасно осознавала все риски со стороны Запада».

«Для братской страны мы не просто «ОРДЛО», как для Украины, а люди, соотечественники, русский народ, который подвергается геноциду», — подчеркнул Пасечник.

От имени всего народа Луганской Народной Республики он искренне поблагодарил президента России Владимира Путина за признание Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин своими указами признал суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Также с главами этих республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.