Тбилиси, 22 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Посольство Грузии на Украине продолжит работать в Киеве в прежнем режиме. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Facebook.com/EKhoshtaria Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом

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«Глава и сотрудники дипломатической миссии Грузии на Украине останутся на местах. Грузинским дипломатам дали рекомендацию, если есть желание, принять решение о вывозе семей», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр и президент Грузии Ираклий Гарибашвили и Саломе Зурабишвили осудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Они также сравнили это с признанием Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.