Воронеж, 22 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Воронежской области в коронавирусные стационары попали ещё 364 пациента, данные за сутки 22 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 21 февраля, сообщалось о 218 госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе выявлено 3 006 новых заразившихся коронавирусом. Для сравнения — на утро 21 февраля сообщалось о 5 082 новых пациентах. Выписаны с выздоровлением за последние сутки 1897 человек. Скончались ещё 20 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 310 443 человека, 224 362 пациента выздоровели, 7 501 человек скончался.