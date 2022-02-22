Белгород, 22 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Белгородской области по данным на 22 февраля в стационарах лечатся 1 735 ковид-пациентов, ещё 19 703 человека получают амбулаторную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За минувшие сутки зарегистрировано три летальных исхода.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего в Белгородской области выявлено 111 811 носителей инфекции. Справились с заражением 88 364 человека, в том числе 586 выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 2 009 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 064 090 заявок, двукратные прививки сделали 985 787 жителей.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в больницы региона госпитализировано 186 новых ковид-пациентов.