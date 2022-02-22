Берлин, 22 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Россия, признав независимость Донецкой и Луганской Народных Республик от Украины, нарушила международное право. Это совершенно неприемлемо, говорится в заявлении министерства обороны Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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В оборонном ведомстве ФРГ подчеркнули, что полагаются на «чёткое и надёжное устрашение» и по-прежнему готовы к диалогу. В Берлине говорят «одним голосом» с партнёрами и союзниками по Евросоюзу и НАТО.

«Нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо», — подчеркнули в минобороны ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ГерманииАнналена Бербок назвала признание ДНР и ЛНР «грубым нарушением международного права». Постоянный представитель ФРГ при ООНАнтье Лендертсе призвала Москву отменить решение о признании.

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