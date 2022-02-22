Афины , 22 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик представляет собой вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении МИД Греции 22 февраля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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«Мы неоднократно подчеркивали, что Греция выступает за уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств и осуждает любое решение, которое противоречит этим основополагающим принципам международного права», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В рамках своих обязательств перед Европейским союзом и НАТО Греция будет вести консультации и координировать свои действия со своими европейскими партнерами и союзниками относительно реакции на это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля 2022 года на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе главы ЛНР и ДНР обратились к руководству России с просьбой признать независимость республик. В тот же день на заседании Совета безопасности РФ все участники высказались за признание независимости республик как единственную возможность обеспечить мир в Донбассе для миллионов сограждан и соотечественников. Решение о признании ЛНР и ДНР утвердил президент РФ Владимир Путин.