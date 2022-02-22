Ростов-на-Дону, 22 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Южный федеральный университет, Российский Красный Крест в партнерстве с волонтерами — психологами от ВОД «Волонтеры-медики» формируют команду волонтеров и специалистов для оказания помощи пострадавшим от угрозы военных действий в Донецкой и Луганской республиках, которые сейчас в статусе беженцев прибывают в Южный федеральный округ. Об этом ИА REGNUM заявили 22 февраля в ЮФУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Запланированы две программы — для преподавателей-психологов ЮФУ и для аспирантов и магистрантов.

Как пояснили в вузе, уже сейчас волонтёры ЮФУ помогают гражданам из ДНР. В составе сводного отряда молодёжи города Ростова-на-Дону студенты Академии психологии и педагогики ЮФУ, участники просветительского объединения «Казачья сотня ЮФУ», активисты ОНФ работают на железнодорожном вокзале, организуют встречу прибывающих, распределение сухих пайков, педагогическое сопровождение детей.

Кроме того, волонтеры кафедры дошкольного образования ЮФУ организует в детских комнатах на базе пунктов временного размещения беженцев в общежитиях ростовских вузов детские комнаты и занимаются социально-педагогическим сопровождением детей.

В Южном федеральном университете также готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР для размещения в кампусах университета в Ростове-на-Дону и в Таганроге.