Иерусалим, 22 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Разрешить въезд в Израиль всем туристам, в том числе непривитым, при прохождении ПЦР-теста было взвешенным решением. Об этом заявил министр туризма Израиля Константин Развозов в интервью Ynet 21 февраля. Решение было принято накануне.

Knesset gov il Министр туризма Израиля Константин Развозов

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«Мы видим, что происходит в мире. Нужно было дождаться прояснения ситуации и установить дату. Я сказал тогда, что надо пускать всех, неважно, привиты они или нет», — сказал Развозов.

Министр подчеркнул: в аэропорту Бен-Гурион могут тестировать до полутора миллионов приезжающих пассажиров в месяц.