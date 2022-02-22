Москва, , 11:28 — REGNUM Внутристрановые последствия в России после событий 21 февраля — признания суверенитета ЛНР и ЛНР — будут огромными, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Особенно последствия будут существенными в экономической сфере: много заботы о внутренним рынке и полный внешнеэкономический разворот на восток — это главное.

Будет ускоренное развитие Арктики и Сибири. ЕС не оставит покупки газа и нефти из России, но начнет сокращать их потребление. И это долгосрочный тренд.

Начнутся проблемы с банками, с внешними заимствованиями, но катастрофы не случится.

Основные проблемы грозят в реальном секторе производства. Слава богу, Россия самообеспечена продовольствием и водой, энергетика в порядке, с медициной есть вопросы, но не критические», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что Россия признаёт суверенитет республик Донбасса — ДНР и ЛНР, сделал президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам 21 февраля.

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