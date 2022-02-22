Москва, 22 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали 646 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 22 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе подчеркнули, что показатель госпитализаций является важнейшим при оценке эпидемиологической ситуации. В настоящее время на ИВЛ находятся 499 человек.

«В городе выздоровели ещё 12 820 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 443 899», — рассказали в московском штабе.

В Москве выявили 4250 новых случаев заражения коронавирусом. Среди регионов по суточному приросту столица оказалась на скромном шестом месте.

По информации оперативного штаба, за минувшие сутки от ковида умерли 85 пациентов.