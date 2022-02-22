Новосибирск, 22 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3723 пациента, в том числе 84 ребёнка. Днём ранее — 3879 пациентов, в том числе 123 ребёнка, сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 5128 случаев заражения коронавирусом. За это же время 763 человека выздоровели, скончались шестнадцать пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 191 936 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 27 103 детей; 85 844 пациента выздоровели; умерли 4901 человек.

В реанимации сейчас находятся 317 человек, на ИВЛ — 34 пациента.