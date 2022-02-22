Париж, 22 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 22 февраля возможные меры в качестве реакции на решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Очевидно, мы примем инициативы в плане санкций. Встреча пройдет за пределами форума во второй половине дня. Вместе с европейскими коллегами мы определим возможные меры», — сказал он перед открытием министерского форума по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже 22 февраля.

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