Париж, 22 февраля 2022, 11:08 — REGNUM Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже 22 февраля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предположения, что санкций и осуждения западных стран в отношении Москвы не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), являются иллюзией.
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