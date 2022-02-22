Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Киев стремится к обеспечению мира в Донбассе. С таким утверждением на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине, выступил постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Сергей Кислица.

ShamrockUA Сергей Кислица

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«Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях», — заверил украинский дипломат, подчеркну, что Киев осуждает приказ президента РФ Владимира Путина о размещении дополнительных «оккупационных сил» на территории Украины.

Кислица призвал руководство ООН согласовать и решить, какие меры нужно принять в ближайшие дни для восстановления мира и безопасности на Украине.

Постпред Украины при ООН также заявил, что Киев требует от Москвы отмены решения о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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«Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров», — сказал Кислица.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. В связи с обращением главы ЛНР Леонида Пасечника глава государства также поручил Министерству обороны России обеспечить осуществление Вооружёнными силами РФ на территории ЛНР функции по поддержанию мира.

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