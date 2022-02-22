Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM Тамбовская область направила 40 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости в помощь Донбассу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

Тамбовская область Tambov.gov.ru

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«Сегодня по инициативе главы области Максима Егорова Тамбовщина отправила 40 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости, организовала мобильный пункт приёма для оказания юридической помощи гражданам жителям Донбасса в Ростовской области и готова принять на своей территории беженцев», — сказала Фролова.

Русский народ всегда отличался умением сопереживать всем сердцем, помогать всем миром, а потому и сегодня Россия оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям, отметила парламентарий.