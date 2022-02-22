Саратов, 22 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев

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«Указ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик — долгожданный шаг. В течение 8 лет мы искренне переживали за братский народ. Решение президента поможет укрепить суверенитет дружественных территорий, защитит права и свободы жителей Донбасса. Нас объединяют многовековые традиции, история, язык», — отметил Радаев и подчеркнул, что в регионе для вынужденных переселенцев сделают все, чтобы здесь они чувствовали себя как дома.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 21 февраля встретили первых беженцев, вынужденно покинувших территории Донбасса. Облминздрав решает вопросы по обеспечению эвакуированных необходимым медицинским сопровождением. Минобразования организует учебный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска.

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