Ереван, 22 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 5588 исследований на коронавирус, из которых 753 показали положительный результат. Об этом 22 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 416 510 носителей коронавируса. Из них 394 155 справились с инфекцией, в том числе 2075 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 12 408 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9947 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 19 таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 3192 тестов на коронавирус 293 были с положительным результатом. 1474 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 16 случаев смерти.