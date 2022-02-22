Куала-Лумпур, 22 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Министр обороны Малайзии Хишаммуддин Хусейн получил положительный результат на COVID-19, сообщает Rakyat Merdeka.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

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Хишамуддин Хусейн, прошедший ревакцинацию от коронавируса, немедленно ушел на самоизоляцию в соответствии с правилами министерства здравоохранения Малайзии.

Согласно отчету Университета Джона Хопкинса, число носителей коронавируса в Малайзии достигло 3 221 680 человек, ещё 32 347 погибли из-за COVID-19.Напомним, в настоящее время вакцинацию от коронавируса в Малайзии прошли 80,5% населения страны.