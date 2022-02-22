Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. QR-код на основе результатов теста на антитела к COVID-19 смогут получить лишь те петербуржцы, кто ни разу не получал никаких документов по коронавирусу, речь идет о вакцинации, перенесенном ковиде и ПЦР-тесте. Об этом 22 февраля сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «78», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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По словам чиновника, люди, которые имеют на руках положительные результаты теста на антитела из лицензированной лаборатории, могут получить QR-код, но с одним «но». Так, петербуржец до этого не должен был получать ПЦР-тест на ковид, не должен был болеть COVID-19 и получать в связи с этим QR-код. Также, горожанин не должен был проходить вакцинацию.

«У него вообще изначально не должно быть никакого сертификата. Еще один важный момент: полученный по антителам QR-код будет действовать на протяжении шести месяцев с момента сдачи анализа», — пояснил Сарана.