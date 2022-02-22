Москва, 22 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 164 293 жителя России. Об этом 22 февраля сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 22 февраля, количество госпитализаций за сутки составило 17 294 человека. По сравнению с предшествующим днём, показатель вырос на 95,7%. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 76 регионах России, в девяти субъектах показатель снизился.

«Выздоровело за сутки 164 293 человека, или на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля 2022 года», — рассказали в штабе.

Выявлено 135 172 заражения, за сутки скончались 796 человек.