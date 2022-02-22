Иерусалим, 22 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид решил дать указание сотрудникам израильского посольства в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов. Об этом сообщает МИД Израиля 21 февраля.

Government Press Office (Israel) Яир Лапид

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Консульское отделение во Львове работает над предоставлением проездных документов гражданам Израиля с 17 февраля 2022 года и будет оказывать помощь гражданам, заинтересованным в выезде из страны, в первую очередь через сухопутные пограничные переходы в соседние страны.

Отмечается, что МИД Израиля готов к любому развитию событий. Израильские дипломаты, находящиеся во Львове, а также те, кто работает в Польше, Словакии, Румынии, Молдавии и Венгрии, посетили пункты пересечения границы с Украиной и встретились с представителями местных властей на пунктах пересечения, чтобы обеспечить проезд граждан Израиля, желающих покинуть Украину.

Отметим, Россия неоднократно подчеркивала отсутствие намерения нападать на Украину. Признание ЛНР и ДНР состоялось после просьбы глав республик к руководству России на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе. 21 февраля на внеочередном расширенном заседании Совета безопасности РФ все участники высказались за признание независимости республик как единственную возможность обеспечить мир в Донбассе для миллионов сограждан и соотечественников.