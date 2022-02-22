п. Еленовка, , 11:18 — REGNUM Обстрел со стороны Украины стал причиной прекращения водоснабжения в посёлке Еленовка Донецкой Народной Республики. Об этом глава администрации Донецка Алексей Кулемзин написал 22 февраля в своём телеграм-канале.

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Он отметил, что из-за обстрела был повреждён трансформатор, расположенный в серой зоне к западу от села Васильевка Ясиноватского района.

«Вследствие этого произошла остановка 1-го подъёма Южно-Донбасского водовода, что привело к прекращению водоснабжения в посёлке городского типа Еленовка», — сообщил Кулемзин.

До тех пор, пока водоснабжение не восстановят, жители смогут получать питьевую воду в пяти местах подвоза.

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