Новосибирск, , 11:10 — REGNUM В Новосибирской области организовали штаб помощи эвакуированным в Россию жителям Луганской и Донецкой народных республик. Об этом говорится в официальной группе поискового отряда «Маяк».

Рука помощи (сс) Rhythm_In_Life

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"Активисты в Новосибирской области стараются помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации из-за нарастающей угрозы боевых действий», — говорится в информации.

По словам координаторов, они находятся на постоянной связи со штабом в Ростовской области, где уже начали принимать беженцев. По их словам, Сибирь находится далеко от пунктов размещения эвакуированного населения и пересылка обойдется дорого, поэтому они решили централизованно закупать необходимое и передавать «целевым образом в места их нахождения».