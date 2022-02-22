Брянск, 22 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 272 человека, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля в региональном оперативном штабе. Госпитализировано 75 новых пациентов.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 136 085 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 112 595 человек. Лаборатории региона выполнили 1 530 870 исследований на коронавирус.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 3 421 пациент, в том числе 11 летальных сходов зарегистрировано за прошедшие сутки.