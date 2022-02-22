Москва, , 11:08 — REGNUM Поведение Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в ситуации вокруг Украины говорит о том, что уроки, которые Россия преподала им по ситуации в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, были усвоены плохо. Об этом 22 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что в 2008 году, будучи президентом России, Медведеву пришлось принять «непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии». Замглавы Совбеза подчеркнул, что, применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей.

Медведев добавил, что Россия «преподала наглядный урок» НАТО, США и всем, кто был агрессивно настроен в отношении российских граждан.

«Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — цитирует РИА Новости Медведева.

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Он также подчеркнул, что Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Российский лидер также обратился к Федеральному Собранию с просьбой ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик, и подписал договоры с главами ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.