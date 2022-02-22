Москва, , 11:06 — REGNUM Нефть вернулась к росту на новом обострении геополитической напряженности, которая отправила апрельские фьючерсы за пределы уровня $97 за баррель впервые с 2014 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Рост цен на нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ближайшие контракты ведут себя скромнее — нефть марки Brent вплотную подошла к отметке $95 в результате отскока от вчерашних минимумов в районе $90,40.

Президент России Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР. США пообещали «быстро отреагировать» на это решение. Постпред Украины по ООН призвал Москву отметить свое решение и вернуться к переговорам.

В общем, мировое сообщество продолжает давать реакция на действия России, что снова повысило нервозность в рядах инвесторов и уже автоматически подбросило нефть вверх.

При этом трейдеры снова отодвинули на задний план фактор риска в виде потенциального возвращения иранской нефти на мировой рынок.

В этот раз стороны как никогда близки к заключению ядерной сделки и сообщают о существенном прогрессе в переговорах, а значит, Brent рискует так и не дойти до уровня $100, если Вашингтон и Тегеран объявят о соглашении в ближайшее время.

Котировки тестируют уровень $95, за которым следует отметка $96, открывающая путь к новым долгосрочным максимумам.

Обстановка вокруг Украины по-прежнему предполагает дальнейшие покупки Brent, но всегда есть опасность кратковременных приступов фиксации прибыли», — считает эксперт.

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