Москва, , 08:21 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже к закрытию торгов резко повысилась — почти на 3%, до $96,2 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Баррель нефти Erik Mclean

«Военная премия» к цене на нефть опять сработала, видимо, в связи с заявлением президента России Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса.

Рынок, по-видимому, опасается санкций против энергетического сектора России. Вероятно, новости о возвращении Ирана к условиям «ядерной сделки» 2015 года способны изменить ситуацию и хотя бы немного «охладить» перегревшийся рынок.

Однако этому препятствует ещё и рост мирового спроса на нефть при достаточно ограниченном предложении

Так что в среднесрочном периоде (возможно, до конца I квартала 2022 года) цена Brent способна дорасти до $100 за баррель.

Сегодня, 22 февраля, мировые цены на нефть поднимаются. Так, на нефть марки Brent выросла до $97,38 впервые с 30 сентября 2014 года, цена на WTI — до $93,31 за баррель.

На сегодняшний день ожидается новый коридор по цене Brent в $93−97 за баррель.

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