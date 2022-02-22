Сеул, , 10:58 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 7978 человек. Об этом 22 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 22 февраля уровень первичной вакцинации в стране составил 87,3%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки получили 5431 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 309 867 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,3%.

«Бустерную» дозу получили 158 644 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 30 626 840 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 662 человека. В общей сложности четвертую дозу получили 1562 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 99 573 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 2 157 734.

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