Москва, , 08:13 — REGNUM Российский рубль 21 февраля впервые с начала года обвалился за один торговый день на 2,4−2,5% к доллару и евро из-за новых реалий в геополитике, ненравящихся, прежде всего, Западу, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

К вечеру на Московской бирже доллар США вырос сначала до 80 руб., но затем немного отступил, хотя продолжил торговался почти вблизи этой отметки, пока курс евро поднимался выше 90 руб.

Президент России Владимир Путин вечером выступил по федеральным телеканалам с обращением к народу и объявил о том, что подписал указы о признании независимости республик Донбасса ДНР и ЛНР.

После выступления российского президента в Брюсселе началась паника, чиновники ЕС пообещали «решительный ответ» в виде, скорее всего, санкций против России. О санкциях, возможно, уже сегодня или в ближайшие дни объявят и США.

Реакция рубля на последующие политические события будет зависеть от того, насколько будущие санкции США и ЕС окажутся способны затронуть российскую экономику.

Но сегодня курс рубля может скорректироваться в сторону роста, так как событие, которого больше всего опасались на Западе, уже произошло.

Сегодня, 22 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 07:51 по мск, курс доллара вырос на 13 копеек, до 79,84 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 90,23 рубля.

На сегодняшний день возможны колебания курса доллара к рублю в коридоре 79−80 руб., а курса евро — в 89−90 руб.

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