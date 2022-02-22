Джакарта, , 10:56 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» придется на ближайшие две-три недели, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Правительство Индонезии предпримет несколько предупредительных шагов.

В настоящее время наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом в районах за пределами Явы и Бали.

По словам Аирлангга Хартарто заявил, что правительство будет поощрять вакцинацию против коронавируса, особенно для пожилых людей и сопутствующих заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что число новых случаев заражения штаммом «Омикрон» продолжает расти.

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