Ростов-на-Дону, 22 февраля 2022, 10:53 — REGNUM В Ростовской области спасатели организовали работу дополнительного телефона горячей линии для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 февраля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»
«На базе ГУ МЧС России по Ростовской области для жителей ДНР и ЛНР открыт дополнительный телефон «горячей линии»
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области спасатели возвели городки жизнеобеспечения, в которых проводится регистрация граждан, прибывающих из Донбасса. Затем жителей ЛДНР распределяют по стационарным пунктам размещения или отправляют в другие регионы России.