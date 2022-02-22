Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области спасатели организовали работу дополнительного телефона горячей линии для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 февраля.

Горячая линия МЧС Mchs.gov.ru

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«На базе ГУ МЧС России по Ростовской области для жителей ДНР и ЛНР открыт дополнительный телефон «горячей линии» 8 (800) 201-59-79 . Также продолжает работать 8 (863) 239-99-99 », — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области спасатели возвели городки жизнеобеспечения, в которых проводится регистрация граждан, прибывающих из Донбасса. Затем жителей ЛДНР распределяют по стационарным пунктам размещения или отправляют в другие регионы России.