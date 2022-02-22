Афины , 22 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Греция подтвердила 18 094 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 2 317 014 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 88 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 25 417 человек.

В общей сложности 460 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 87,4% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа госпитализирован 301 пациент.

Накануне сообщалось про 9596 заражений и 67 смертей.