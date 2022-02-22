Бухарест, 22 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Представители совместной Комиссии по безопасности (СКБ) обеих палат парламента Румынии соберутся 22 февраля на экстренное заседание для обсуждения общественно-политической ситуации, сложившейся на Украине. Об этом 22 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в ходе мероприятия будет заслушан доклад главы Разведывательной службы Румынии (SRI) Эдуарда Рауля Хеллвига о мерах по обеспечению безопасности румынско-украинской границы в частности и защиты восточных рубежей НАТО в целом. Кроме того, перед парламентариями выступят чиновники ряда министерств и ведомств с отчетом о планах правительства по эвакуации с Украины десятков тысяч граждан Румынии.

«Так называемый «украинский вопрос» сегодня является главным на повестке дня, — резюмировал глава СКБ Кристиан Киртеш. — Мы должны быть готовы к любому развитию событий в сопредельном государстве».

Напомним, ранее МИД Румынии официально призвал румынских граждан немедленно покинуть Украину в связи с опасностью усугубления обстановки в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».