Афины , , 10:45 — REGNUM Конкретная дата доставки вакцин против COVID-19 производства Novavax в Грецию еще не определена. Об этом заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге вечером 21 февраля.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как ранее сообщал представитель министерства здравоохранения, Греция ожидала получить первую партию из 168 000 доз Novavax 21 февраля.

Что касается текущей национальной программы вакцинации в стране, Фемистоклеус сказал, что более 7 500 000 граждан завершили вакцинацию против коронавируса (сделав, по крайней мере, две прививки), что соответствует 80,3% взрослого населения и 71,3% от общего числа населения.

Вакцины от COVID-19 производства Novavax, которые Греция ожидает получить в ближайшее время, будут использоваться для основной прививки людей двумя дозами, заявила на брифинге председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду. Однако вакцина, которая производится компанией Sanofi, может быть использована в качестве дополнительной прививки для людей, которые уже прошли базовую вакцинацию любой из других вакцин, доступных в Греции. Вакцины Sanofi должны быть доставлены в апреле.

Novavax американского производства использует более старую технологию, использованную в производстве других вакцин, не содержащих мРНК, с введением синтезированных белков коронавируса для запуска иммунной системы.