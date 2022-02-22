Москва, , 10:45 — REGNUM Сирия полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик от Украины. Об этом сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад заявил 22 февраля в ходе ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Про-президентская демонстрация в Дамаске. Сирия

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По его словам, накануне Путин выступил с поистине историческим заявлением. Сирийский народ солидарен с республиками Донбасса, а официальный Дамаск видит в признании их суверенитета основу для сотрудничества.

«И вы знаете, что Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин», — сказал Микдад.

Сирийский министр добавил, что сотрудничество России и Сирии — глубокое и прочное, это сотрудничество во имя человека. Новые условия будут способствовать его укреплению.

Как сообщало ИА REGNUM, Микдад ранее обвинил западные страны в поощрении агрессии Украины в отношении России.

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