Тбилиси, 22 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 47 486 исследований на SARS-CoV-2 выявили 12 101 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 22 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 565 769 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 422 540 победили инфекцию, в том числе 14 764 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 933 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 45 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5358 пациентов, в оборудованных гостиницах — 860.

Днём ранее в Грузии в ходе 18 351 исследований выявили 4775 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 19 242 человек, скончались 32 пациента с COVID-19.