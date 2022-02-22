Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области установили сроки действия паспортов коллективного иммунитета, которые оформляют предприниматели региона, большинство сотрудников которых имеют сертификаты о защищенном иммунном статусе. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 Ленинградской области

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Согласно постановлению правительства Ленинградской области, которое подписал глава региона Александра Дрозденко, вступившему в силу с 21 февраля, паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, выданные до 31 октября 2021 года, действуют по 30 апреля 2022 года. А документы, оформленные в период с 1 ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно — в течение шести месяцев со дня их оформления.

«Срок действия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформляемого с 21 февраля 2022 года, будет определяться по сроку действия одного из QR-кодов работников с ближайшей датой, но не менее трех месяцев со дня оформления», — уточнили в пресс-службе областной администрации.