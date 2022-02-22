Москва, 22 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Готовность России к переговорам с США сохраняется и после решения о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Даже в самые сложные моменты… говорим: к переговорному процессу готовы, поэтому с нашей стороны позиция остается такой же — мы готовы к переговорному процессу, мы всегда выступаем за использование дипломатии», — сказала Захарова, комментируя возможность встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Блинкен подтвердил, что намерен встретиться с Лавровым и обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности. По его словам, планы на встречу зависят от того, «вторгнется ли Россия на Украину».

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